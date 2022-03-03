Руслан Казакбаев встретился с Шейхом Мансуром бин Заедом Аль-Нахайяном

Руслан Казакбаев встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ, министром по делам президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Заедом Аль-Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

На встрече в Абу-Даби стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, стоящие на повестке дня двусторонних отношений Кыргызстана и ОАЭ и перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-инвестиционной и других сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обменялись мнениями относительно организации визита президента Садыра Жапарова в ОАЭ, а наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Бин Заеда Аль Нахаяна в Кыргызстан.

Также стороны обменялись мнениями по возможности учреждения Кыргызско-Эмиратского Инвестиционного Фонда, вопросам возможной реализации в Кыргызстане инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты для решения вопросов расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества, представляющих обоюдный интерес.