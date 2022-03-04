Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС в ускоренном порядке

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. О том, что Тбилиси следом за Украиной подаст заявку на предоставление статуса страны-кандидата ЕС, стало известно 2 марта.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" отметил, что правительство планировало сделать это в 2024 году, но решило поторопиться "исходя из политического контекста".

Сегодня же о подаче заявки на вступление в Евросоюз по неотложной процедуре заявила президент Республики Молдова Майя Санду.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля и 1 марта Брюссель начал рассмотрение. В истории таких прецедентов не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет.

Нынешние кандидаты на вступление в ЕС, такие как Сербия и Черногория, получили статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Кроме того, граждане страны-кандидата должны оформить вступление страны в ЕС на референдуме.

Стремление Украины вступить в ЕС отражено в конституции страны, однако до последнего времени многие страны ЕС отказывались прямо говорить о европейской перспективе страны.

Источник: centralasian.org