Художник Шкурпела: Выставка – это поздравление всем женщинам Кыргызстана

"С большой радостью участвую в открытии выставки "Лучше гор могут быть только горы", посвященной прекрасному празднику – 8 Марта. Весна – время любви и творчества. Художники, поэты, люди искусства находят новые источники вдохновения и создают прекрасные произведения. Вот и мы сегодня видим замечательные работы наших художниц уже известных и начинающих. Восхитительные женские образы, яркие пейзажи, разные живописные манеры – все это рождает радостное настроение", - сказал VB.KG председатель Союза художников Кыргызстана Таалай Усубалиев на открытии республиканской выставки в Дубовом парке.

"Мне особенно приятно открывать экспозицию, над которой работало большое творческое объединение – Ассоциация женщин-художниц и искусствоведов КР. Вы являетесь активной, созидательной частью общества, и это видно по вашим работам. Выставка замечательная, тем более, что открылась она в преддверии Международного женского дня. Она стала своеобразным поздравлением всей прекрасной половине нашей страны. Желаю всем вам творческого долголетия и новых работ!", - отметил известный художник Кыргызстана Константин Шкурпела.

Как рассказала VB.KG член Союза художников, и.о. доцента Международного университета инновационных технологий Чынара Торобекова, выставка стала уже традиционной. На следующий год будет 30 лет, как Ассоциация женщин художников и искусствоведов организует ее накануне Международного женского дня. И с каждым годом работ становится все больше и больше. "На этот раз их представлено так много – около ста - что пришлось размещать в двух залах – в Союзе художников и здесь", - сказала Чынара Торобекова.

Может быть, кому-то покажется несколько необычным название композиции "Лучше гор могут быть только горы". Но, как пояснили авторы работ, "мы живем в горной стране, а на высоте все всегда ярче, прекраснее – и природа, и цветы, и люди". И трудно не согласиться с замыслом художниц, когда рассматриваешь их лучшие работы, которые они посвятили родной стране. В экспозиции – портреты известных и родных людей, пейзажи любимых мест, наших гор, натюрморты. "Всё то, что дорого сердцу", - верно подметила художник Галина Серебрякова. Она представила на суд зрителей несколько работ, но самая дорогая ей – это небольшой дом Чынгыза Айтматова на берегу Иссык Куля, в котором он написал немало своих знаменитых произведений.

"Мне посчастливилось однажды встретиться и поговорить с Чынгызом Айтматовым. Эта встреча оставила глубокое впечатление, и я до сих пор не могу ее забыть. Поэтому писала эту картину с особым вдохновением, которое словно передал мне великий Айтматов. Эта работа мне очень дорога: в ней моя душа", - призналась в интервью VB.KG Галина Серебрякова.

По словам известного кыргызского художника Петра Куринских, именно из души наших художниц выходят эти замечательные образы и рождаются композиции. Выставка разнообразная, у каждого автора представленных работ свои фантазии, видение мира. Вот посмотрите картину Татьяны Терентьевой "Иссык Куль". Озеро, земля, деревья, небо – все в ней как единый образ жизни. И эта целостность создается, в том числе, и за счет сочетания цветов. Уже по композициям работ можно определить характер их авторов. Даже оттенки одного голубого цвета у каждого творца свои", - сказал VB.KG Петр Куринских.

На открытии выставки, приуроченном к Международному женскому дню, собралось много горожан, почитателей искусства, без которого, как отметил один из них, нельзя жить, тем более в такое сложное время. Зрители не только духовно подзарядили себя, но даже потанцевали вместе с художниками, искусствоведами. Праздник же на пороге!