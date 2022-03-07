Погода
$ 97.35 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

В столице отмечают Международный женский день

224  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь Международного женского дня столичные акимиаты поздравили женщин.

Так, в Октябрском районе торжественное мероприятие прошло в большом зале "Таберик". Мероприятие посетили 200 женщин района: депутаты Бишкекского городского кенеша, заслуженные работники, работники здравоохранения и образования, матери-героини. Дам поздравил глава района Мирлан Эшкожоев, они также посмотрели концерт с участием звезд эстрады и детского музыкального ансамбля "Таберик", получили памятные подарки

Свердловский акимиат организовал праздничный концерт в Кыргызской национальной филармонии. На мероприятие пригласили более 1000 женщин, состоящих на учете УСР, активисток и заслуженных деятелей района.

А Первомайский акимиат организовал праздничный концерт в Национальном центре детей и юношества "Сейтек".

Приглашенных поздравили глава района Жамалбек Ырсалиев, депутат Бишкекского городского кенеша Айканыш Ашырова, всем гостьям подарили памятные подарки. За активное участие в жизнедеятельности района женщинам вручены почетные грамоты и благодарственные письма муниципальной администрации.

В Ленинском районе праздничное мероприятие состоялось в актовом зале средней школы №96. На мероприятие пригласили депутатов Бишкекского городского кенеша, заслуженных учителей, директоров организаций общего и дошкольного образования, работников здравоохранения, представителей районных служб и активистов. Аким района Русланбек Тагаев и депутат Бишкекского городского кенеша Светлана Кенжебаева поздравили приглашенных с праздником. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием звезд эстрады, подготовленной Центром детского творчества, где девушкам были вручены цветы и ценные подарки. 600 малообеспеченным, многодетным женщинам и женщинам с инвалидностью, состоящим на учете в управлении социального развития Ленинского района выплачено по 500 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415127
Теги:
8 Марта, праздник, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  