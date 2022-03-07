В столице отмечают Международный женский день

В честь Международного женского дня столичные акимиаты поздравили женщин.

Так, в Октябрском районе торжественное мероприятие прошло в большом зале "Таберик". Мероприятие посетили 200 женщин района: депутаты Бишкекского городского кенеша, заслуженные работники, работники здравоохранения и образования, матери-героини. Дам поздравил глава района Мирлан Эшкожоев, они также посмотрели концерт с участием звезд эстрады и детского музыкального ансамбля "Таберик", получили памятные подарки

Свердловский акимиат организовал праздничный концерт в Кыргызской национальной филармонии. На мероприятие пригласили более 1000 женщин, состоящих на учете УСР, активисток и заслуженных деятелей района.

А Первомайский акимиат организовал праздничный концерт в Национальном центре детей и юношества "Сейтек".

Приглашенных поздравили глава района Жамалбек Ырсалиев, депутат Бишкекского городского кенеша Айканыш Ашырова, всем гостьям подарили памятные подарки. За активное участие в жизнедеятельности района женщинам вручены почетные грамоты и благодарственные письма муниципальной администрации.

В Ленинском районе праздничное мероприятие состоялось в актовом зале средней школы №96. На мероприятие пригласили депутатов Бишкекского городского кенеша, заслуженных учителей, директоров организаций общего и дошкольного образования, работников здравоохранения, представителей районных служб и активистов. Аким района Русланбек Тагаев и депутат Бишкекского городского кенеша Светлана Кенжебаева поздравили приглашенных с праздником. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием звезд эстрады, подготовленной Центром детского творчества, где девушкам были вручены цветы и ценные подарки. 600 малообеспеченным, многодетным женщинам и женщинам с инвалидностью, состоящим на учете в управлении социального развития Ленинского района выплачено по 500 сомов.