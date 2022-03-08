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Женщина-космонавт КНР поздравила из космоса всех женщин мира с праздником

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- Нина Ничипорова
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Ван Япин, женщина-космонавт Китая, которая сейчас находится с шестимесячной миссией на борту космической станции страны, передала свои поздравления женщинам всего мира по случаю Международного женского дня 8 Марта с орбиты, сообщает Синьхуа.

"Многочисленные полетные данные показывают, что нет существенных различий в способности полов адаптироваться и работать в космическом пространстве", - сказала Ван Япин.

"Женщины могут пройти ту же подготовку и оценку, что и астронавты-мужчины, на высоком уровне. И по многим физическим и психологическим характеристикам женщины даже имеют преимущество в космосе", - добавила она.

По ее мнению, возможно, что все больше и больше женщин будет участвовать в пилотируемых космических полетах. Это окажет очень важное влияние на широкомасштабное и долгосрочное исследование космоса человеком в будущем.

"Хотя мы разные по национальности и профессии, но женщины во всем мире своими усилиями делают мир ярче, гармоничнее и теплее", - считает Ван Япин.

"Я хочу поблагодарить каждую женщину за их самоотверженность и хочу пожелать каждой подруге, чтобы самые яркие звезды освещали им дорогу в этой жизни. И пусть таких звезд будет больше на звездном небосводе", - добавила она.

Ван и два других астронавта отправились в космос на борту космического корабля "Шэньчжоу-13" и вошли в космическую станцию 16 октября 2021 года. Трио находится на орбите более 130 дней из запланированных шести месяцев пребывания на орбите. Причем Ван установил рекорд по количеству дней пребывания в космосе среди китайских астронавтов.

Во время своей первой космической миссии Ван, которая когда-то мечтала стать учителем, провела 40-минутный открытый урок, первую в Китае лекцию о космосе, на космическом корабле "Шэньчжоу-10" еще 20 июня 2013 года перед более чем 60 миллионами школьников по всей стране.

"Мне нравится быть космическим учителем, в том числе для моей дочери", - сказала Ван в видеообращении.

Восемь лет спустя она прочитала еще одну лекцию о космосе на китайской космической станции уже 9 декабря 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/415169
Теги:
8 Марта, космонавтика, поздравление, женщины, космос
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