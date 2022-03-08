Кто из силовиков круче всех поздравил своих дам с 8 Марта?

Если бы среди силовых структур Кыргызстана проводили такой конкурс, то 1-ое место в рейтинге наверняка заняла бы Служба исполнений наказаний при Минюсте. Такую уверенность выразили в пресс-службе СИН.

"Каждую сотрудницу с раннего утра в фойе Центрального аппарата СИН встречали розами под бравурный марш духового оркестра.

Всех женщин дружного коллектива тепло поздравил председатель СИН, генерал-майор внутренней службы АскатЭгембердиев.

Затем были торжественно награждены наиболее отличившиеся работницы ведомства.

Медалей "Мыктыайым" удостоились майор в/с Зарина Молдоева, старший лейтенантв/с Зарема Бегалиева и главный специалист Учебного центра Кундуз Жетигенова.

Медали "Кайрат" вручены капитанам внутренней службы Назире Алымовой и Айзаде Орозбековой, майору в/с Нуркыз Атамкуловой и подполковнику в/с Айзаде Молдокуловой. А трем сотрудницам были вручены Почетные грамоты.

После этого начался концерт, где выступали певцы, аккордеонисты, гитаристы. Весь зал завел диджей, устроив настоящую дискотеку из популярных хитов!

Но главный сюрприз ждал дам в конце представления. Мужчины разыграли настоящую лотерею среди 113 сотрудниц. Причем призы были весьма солидными: два золотых сертификата от ювелирного магазина, духовой шкаф с грилем, мощный пылесос и холодильник популярной марки, брендовый телевизор и многофункциональная стиральная машина, актуальный для нашей столицы электросамокат и, наконец, суперприз – скутер!

Для этих подарков щедрые мужчины СИН собрали свыше 223 тысяч сомов из личных сбережений. 9 счастливых победительниц не скрывали своей заслуженной радости, выходя под громкие аплодисменты на сцену за призами. Впрочем, в этот день никто из сотрудниц не остался без приятных сувениров. Поздравляем всех!!.