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Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта - выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, в первые минуты стоимость фьючерсов по индексу TTF была на уровне 2870 долларов, но почти сразу выросла до 3309 долларов. Накануне расчетная цена была 2560 долларов. При этом стоимость голубого топлива 7 марта в пике достигала 3900 долларов за тысячу кубометров.

Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.

Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/415180
Теги:
газ, Европа, цены
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