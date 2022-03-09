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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Просто королевы

Фонд помощи животным и vb.kg представляют вашему вниманию замечательных пушистых девочек. Нашим кошечкам по четыре месяца. Все здоровые и обработанные от паразитов. Животные очень активные, игривые и ласковые, а еще они любят полежать на ручках и помурлыкать. Кошечка трехцветного окраса пока немного пуглива. Едят подопечные "Добрых рук" мягкие корма "Вискас", тушенку для кошек "Барон", сухой корм "Кэт Чау". Кошечки воспитаны, знают лоток с наполнителем. Отдадут этих красавиц только очень ответственным людям, которые понимают необходимость посещения ветеринарной клиники при первых же признаках болезни у питомца, а также важность стерилизации в возрасте семи месяцев. Если вы готовы подарить одной из кошечек, которых вы видите на фото, свою любовь и заботу, тогда звоните по следующему номеру телефона: 0(555)767-507.

Юна ждет звонка

Пристраивается собачка Юна. Это белое с шоколадными пятнышками существо. Доброе, жизнерадостное, но и строгое – чужих может облаять. Собачка здоровая, привитая, стерилизованная – гулять и рожать щенков уже не будет. Будущему хозяину Юну привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Малышка на миллион

Взгляните на этого милого щенка! Перед вами трехмесячная девочка. Вырастет эта малышка крупной. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. В возрасте семи месяцев фонд гарантирует взять на себя ее стерилизацию. Набирайте: 0(700) 064-560.

Золотой парнишка

Шикарный молодой котик Кумкват ищет дом. Парнишка квартирный, улицу не знает. Здоров. Привит. Кастрирован. На новое место жительства котика привезут. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Знакомьтесь с Терой!

Фонд помощи животным и vb.kg ищут добрые руки для красивой молодой собаки Теры. Наша подопечная здоровая, активная, жизнерадостная, хорошая охранница. Тера привитая и уже стерилизованная. Будущему хозяину собаку привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/415231
Теги:
акции, кошки, собаки, Бишкек, Кыргызстан, животные
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