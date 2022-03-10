Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Национальный банк повысил учетную ставку до 14 процентов

242  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правление Национального банка 10 марта 2022 года на внеплановом заседании приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) до 14 процентов. Решение вступает в силу с 10 марта 2022 года. Об этом сообщает регулятор.

"В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации. Обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей за один доллар. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также все еще нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется", - говорится в сообщении.

Указывается, что Национальный банк внимательно отслеживает складывающуюся ситуацию во внешней среде и на внутреннем валютном рынке и при необходимости принимает соответствующие меры.

"В целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк проводит валютные интервенции по продаже иностранной валюты и задействует все необходимые инструменты регулирования. Национальный банк сохраняет свое присутствие на валютном рынке страны и располагает достаточным объемом ресурсов – объем золотовалютных резервов Национального банка на 7 марта 2022 года составил более 2,7 миллиарда долларов (около 6 месяцев импорта)", - сообщает регулятор.

Принимая во внимание развитие внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 14 процентов. Решение принято с целью минимизации негативного эффекта внешних шоков на текущую динамику инфляции в КР. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415274
Теги:
валюта, кредит, Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  