Национальный банк повысил учетную ставку до 14 процентов

Правление Национального банка 10 марта 2022 года на внеплановом заседании приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) до 14 процентов. Решение вступает в силу с 10 марта 2022 года. Об этом сообщает регулятор.

"В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации. Обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей за один доллар. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также все еще нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется", - говорится в сообщении.

Указывается, что Национальный банк внимательно отслеживает складывающуюся ситуацию во внешней среде и на внутреннем валютном рынке и при необходимости принимает соответствующие меры.

"В целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк проводит валютные интервенции по продаже иностранной валюты и задействует все необходимые инструменты регулирования. Национальный банк сохраняет свое присутствие на валютном рынке страны и располагает достаточным объемом ресурсов – объем золотовалютных резервов Национального банка на 7 марта 2022 года составил более 2,7 миллиарда долларов (около 6 месяцев импорта)", - сообщает регулятор.

Принимая во внимание развитие внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 14 процентов. Решение принято с целью минимизации негативного эффекта внешних шоков на текущую динамику инфляции в КР. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику.