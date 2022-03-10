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Россия решила отказаться от участия в Совете Европы

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- Алина Мамаева
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МИД РФ выпустил заявление "о ситуации в Совете Европы".

По мнению министерства, ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Российские дипломаты назвали это "необратимым ходом события.

"Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", - заявил российский МИД.


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URL: https://www.vb.kg/415282
Теги:
Европа, Россия, Европейский союз, военная операция в Украине
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