Опять перевыборы в ЖК по Свердловскому округу?

В Кыргызстане в социальных сетях появилась информация о том, что результаты повторных выборов в ЖК по Свердловскому району отменены.

Эта информация появилась после того, как вчера, 9 марта, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию лидера голосования по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева, которого заподозрили в подкупе голосов во время повторных выборов.

Сам Муртазалиев заявил через социальные сети, что намерен обжаловать решение ЦИК в суде.

В ЦИК корреспонденту vb.kg сообщили, что официально результаты выборов еще не отменили.

"По Первомайскому району результаты выборов признали, а по Свердловскому ожидаем решения суда по жалобе Муртазалиева. Если суд оставит в силе решение ЦИК, то будет проводиться пересчет голосов по избирательным участкам. Если выяснится, что в более чем 1/3 УИК выиграл Муртазалиев, то вновь будут назначаться перевыборы. А если нет, то победа перейдет к Шайлообеку Атазову, который идет вторым по результатам последнего голосования", - сообщили в пресс-службе ЦИК.