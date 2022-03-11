В Кыргызстане на 11 марта зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 11 марта зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 6,

в Чуйской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 707 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 25 человек.

За весь период выздоровели – 195 786 человек.

Скончался за сутки один человек. Всего за весь период скончались – 2971 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 161 человек. На амбулаторном лечении – 210 человек.