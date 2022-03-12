Санкций мало не бывает

Евросоюз принял пакет антироссийских ограничений, которые, в частности, установили запрет импортировать из республик что–либо в ЕС, а также экспортировать в регион ряд товаров и технологий. Запрет в том числе касался туризма, торговли и инвестиций в некоторых секторах экономики. Кроме того, меры подразумевали ограничение России доступа к рынку капитала и финансовому рынку ЕС.

В субботу, 26 февраля, Совет по иностранным делам Евросоюза в рамках второго пакета санкций ввел ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также под ограничения попали премьер–министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пресс–секретарь Путина - Дмитрий Песков, вице–премьер Дмитрий Чернышенко и министр строительства Ирек Файзуллин.

Помимо этого, в санкционный список внесено имя председателя Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы "Транснефти" Николая Токарева, российских предпринимателей Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина.

США объявили, что ввели крупнейшие в истории санкции в сфере торговли, нацеленные на то, чтобы лишить оборонно–промышленный комплекс (ОПК), самолетостроение и судостроение важнейших технологических элементов. В то же время финансовые и технологические секторальные ограничения Евросоюза затронули 64 ключевые структуры России, в том числе администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки, компании военно–промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов.

Санкции введены против "Оборонпрома" и "Рособоронэкспорта", крупных промышленных компаний "Сухой" и "Туполев", ракетно–космического центра "Прогресс", организаций "Калашников", "Ростех", "Алмаз–Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, КамАЗ, "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех–Азимут", а также Объединенной судостроительной компании и других. В общей сложности список состоит из 113 российских юрлиц.

Евросоюз запретил поставки в Россию высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов. Кроме того, был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. В том числе ЕС запретил продавать России новые самолеты. Речь идет о лайнерах Airbus.

Также введены ограничения для россиян на депозиты в европейских банках на сумму свыше 100 тысяч евро в одном банке. Помимо этого, запрещена купля–продажа финансовых инструментов, номинированных в евро, в интересах российских клиентов.

Великобритания также приняла решение о запрете россиянам держать вклады в британских банках на сумму, превышающую 50 тысяч фунтов стерлингов.

Американским финансовым институтам запрещены любые сделки на первичном и вторичном рынках с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года.

Под санкции США попали российские банки ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и счета в долларах заблокированы.

Против Газпромбанка, РСХБ, "Альфа–банка" и Московского кредитного банка введены секторальные санкции.

Против Сбербанка также введены ограничения: активы банка в юрисдикции США не замораживаются, а финансовым институтам дается 30 дней, чтобы закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его "дочек".

Решение об отключении российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT будет принято после получения юридических инструкций по этому поводу.