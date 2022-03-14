В Кыргызстане на 14 марта зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Все новые случаи выявлены в Бишкеке.

За весь период зарегистрировали – 200 742 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 23 человека.

За весь период выздоровели – 195 873 человека.

Летальные случаи за сутки не зарегистрированы. Всего за весь период скончались – 2973 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 133 человека. На амбулаторном лечении – 184 человека.