В Кыргызстане на 14 марта зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Все новые случаи выявлены в Бишкеке.
За весь период зарегистрировали – 200 742 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 23 человека.
За весь период выздоровели – 195 873 человека.
Летальные случаи за сутки не зарегистрированы. Всего за весь период скончались – 2973 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 133 человека. На амбулаторном лечении – 184 человека.