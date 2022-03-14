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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пухленький красавец

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию красивого котика, нуждающегося в любви и заботе. Отдадут этого пухленького красавца исключительно ответственным людям. Котику сейчас семь месяцев. Животное здоровое. У кота чудесный характер: спокойный, ласковый. В еде он не привередлив. Мы просим звонить только серьезных людей! Если же вы рассматриваете животное, как пушистую игрушку, не тратите свое и наше время. Телефон для справок: 0(557)607-013.

Умная и независимая

В ответственные и надежные руки отдают шикарную кошечку. Этой нереально красивой "девочке" шесть месяцев. Наша брюнетка с мягкой и пушистой шубкой умная и независимая. Прекрасная охотница. Здоровая. Обработанная от паразитов. С очень хорошим аппетитом. Больше информации вам дадут по номеру: 0(557)607-013.

Знакомьтесь с Белкой!

А это Белка! И этой красавице и умнице тоже нужен дом. Белка здорова, привита и уже стерилизована. По характеру она отличная охранница. В частный дом ее отдадут только при наличии огороженной территории и хорошей будки. Но можно Белку взять и в квартиру. Животное любит посидеть на ручках, а купать ее можно в ванне. Обращайтесь по номеру: 0(556)839-832 (Людмила).

Охранница ищет дом

Пристраивается молодая, здоровая, стерилизованная собачка. Перед вами чрезвычайно активное существо, хорошая охранница. На новое место жительства животное привезут. Звоните по следующим номерам: 0(555)203-464, 0(552)203-464.

Полосатая лапочка

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для кошечки, которую вы видите на фото ниже. Подопечная "Добрых рук" домашняя, спокойная, ласковая, не шумная. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать котят не будет). Кошечка приучена к лоточку. Новому хозяину животное привезут прямо домой. Телефон для справок: 0(559)511-048.

Подарим Персику новую жизнь!

Очень срочно! Мы ищем добрых людей, которые подарят новую жизнь котику Персику. Нашему красавчику нужна настоящая добрая, любящая, заботливая семья. Персик многое пережил и теперь надеется на то, что дальше у него все будет хорошо. В детстве он сильно простудился, но люди его вылечили. Сейчас котик абсолютно здоров. Беда в том, что живет Песик один в темном, пыльном подвале. Котик очень умный, спокойный и ласковый. Тянется к людям. В настоящий момент Персику чуть больше года. Кот уже кастрирован. Мы просим отозваться людей, которые по настоящему любят кошек и готовы поделиться своей любовью и заботой с Персиком. Телефон: 0(555)366-309.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группе фонда "Добрые руки" в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/415449
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, Кыргызстан, животные
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