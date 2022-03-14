Погода
$ 105.25 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

Равшан Сабиров возглавил Национальное агентство по инвестициям

267  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики нового директора Равшанбека Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров отметил, что президентом КР подписан указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сфере инвестиций и повышения инвестиционного потенциала Кыргызской Республики", согласно которому координация единой государственной политики в сфере привлечения инвестиций в Кыргызстан передана в ведение Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо полностью пересмотреть подходы в работе агентства в части привлечения инвестиций, повышения инвестиционного потенциала республики в нынешних непростых условиях.

В свою очередь Равшанбек Сабиров поблагодарил президента КР и председателя кабмина за оказанное доверие и отметил, что приложит максимум усилий для достижения всех намеченных планов и задач.

В завершении Акылбек Жапаров пожелал успехов и плодотворной работы новому руководителю и коллективу агентства, отметив, что приток прямых иностранных инвестиций в КР увеличился почти на 30%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415457
Теги:
инвестиции, назначение, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  