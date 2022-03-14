Равшан Сабиров возглавил Национальное агентство по инвестициям

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики нового директора Равшанбека Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров отметил, что президентом КР подписан указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сфере инвестиций и повышения инвестиционного потенциала Кыргызской Республики", согласно которому координация единой государственной политики в сфере привлечения инвестиций в Кыргызстан передана в ведение Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо полностью пересмотреть подходы в работе агентства в части привлечения инвестиций, повышения инвестиционного потенциала республики в нынешних непростых условиях.

В свою очередь Равшанбек Сабиров поблагодарил президента КР и председателя кабмина за оказанное доверие и отметил, что приложит максимум усилий для достижения всех намеченных планов и задач.

В завершении Акылбек Жапаров пожелал успехов и плодотворной работы новому руководителю и коллективу агентства, отметив, что приток прямых иностранных инвестиций в КР увеличился почти на 30%.