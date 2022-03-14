В Бишкеке прошёл благотворительный шахматный турнир "Игра во имя жизни"

В городском доме культуры "Диалог" прошел благотворительный шахматный турнир среди любителей "Игра во имя жизни".Об этом сообщает, пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие провел общественный благотворительный фонд "Help The Children-SKD" совместно с Федерацией шахмат КР и при поддержке департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Цель турнира – привлечение внимания общественности к вопросам детской онкологии и сбор средств для помощи детям с онкогематологическими заболеваниями.

К участию в любительском турнире приглашались и все желающие шахматисты с международным рейтингом не выше 2000 ЭЛО (стандарт, рапид и блиц).

Победители получили медали от благотворительного фонда "Help The Children-SKD", а также награждены дипломами и подарочными сертификатами.