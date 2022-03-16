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"Имамы рады указу президента по упорядочению поминальных обрядов"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня казы Бишкека Самидин Атабаев провел встречу с имами города, на которой обсуждался указ президента КР Садыра Жапарова "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов".

По данным муфтията, на встрече обсуждался вопрос расточительства в похоронной процессии и чтобы среди населения проводилась просветительская работа на тему лишних расходов.

"Целью этой встречи является обсуждение этого вопроса с имамами города Бишкека на основании указа президента Садыра Жапарова об устранении расточительства. Наш муфтий издал фетву о этому указу. Мы хотим ознакомить имамов с фетвой и дать общие указания. На самом деле до того, как был издан этот указ, наши имамы давали много рекомендаций по данному вопросу. В то время указа не было, поэтому многие не обращали внимания. Имамам указ пришелся по душе, это и было нашей целью", - сообщил Самидин Атабаев.


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URL: https://www.vb.kg/415589
Теги:
религия, похороны, Бишкек
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