"Имамы рады указу президента по упорядочению поминальных обрядов"

Сегодня казы Бишкека Самидин Атабаев провел встречу с имами города, на которой обсуждался указ президента КР Садыра Жапарова "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов".

По данным муфтията, на встрече обсуждался вопрос расточительства в похоронной процессии и чтобы среди населения проводилась просветительская работа на тему лишних расходов.

"Целью этой встречи является обсуждение этого вопроса с имамами города Бишкека на основании указа президента Садыра Жапарова об устранении расточительства. Наш муфтий издал фетву о этому указу. Мы хотим ознакомить имамов с фетвой и дать общие указания. На самом деле до того, как был издан этот указ, наши имамы давали много рекомендаций по данному вопросу. В то время указа не было, поэтому многие не обращали внимания. Имамам указ пришелся по душе, это и было нашей целью", - сообщил Самидин Атабаев.