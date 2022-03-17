Алмазбек Атамбаев: Без Аксыйских событий не было бы октября 2020 года

Партия "Социал-Демократы" распространила обращение экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева по случаю 20-летия Аксыйских событий.

Приводим весь текст обращения:

"Уважаемые сограждане!

Ровно 20 лет назад народ Кыргызстана впервые показал, что никогда не сможет смириться с диктатурой и авторитаризмом - произошли трагические Акыйские события. Впервые пролилась кровь героев, отдавших свою жизнь за свободу, демократию, целостность страны.

Этот первый тяжелый урок не прошел даром. Уже спустя три года 24 марта 2005 года возмущенные граждане страны снесли семейно-клановый режим первого президента Акаева. Аксыйские события стали детонатором мартовской революции. Жизни шестерых аксыйцев были отданы не напрасно. Их пример пробудил наше национальное самосознание, честь и гордость, чувство собственного достоинства, повел за собой широкие народные массы.

Без Аксыйских событий не было бы ни марта 2005 года, ни апреля 2010-го, ни октября 2020-го годов. Эта цепь событий вела нас тяжелейшим путем, заставляя Кыргызстан преодолевать крутые перевалы истории, получать новый исторический опыт ценой жизни самых достойных сынов республики.

Эти исторические страницы должны стать строгим предостережением как для нынешней власти, так и для тех, кто придет следом за ними.

Каждый из новых правителей Кыргызстана должен хорошо помнить – нельзя обманывать свой народ, нельзя наживаться за счет тяжелого труда простых сограждан, нельзя завинчивать гайки репрессий.

Перед глазами новых правителей Кыргызстана всегда должен стоять пример погибших героев Аксыйских событий, погибших героев Апрельской революции, пример молодого парня Үмүта, убийство которого во время октябрьских событий 2020 года до сих пор остается безнаказанным.

И никогда нельзя забывать имена тех, кто подарил нам счастье жить в свободном обществе, верить в справедливость, честь и достоинство.

Наш народ свято хранит память о погибших аксыйцах: Эркиналы Четинбаеве, Кадыркуле Сапаралиеве, Медетбеке Бекмуратове, Сатынбае Уркунбаеве, Советбеке Тагаеве, Элдияре Уметалиеве, которые отдали жизнь за честь, свободу и человеческое достоинство. Отдаем дань уважения и светлой памяти бишкекчанина Шералы Назаркулова, который умер во время голодовки в поддержку аксыйцев. Вечная им память!

Уважаемые кыргызстанцы. Впереди нас ждет еще много испытаний. Я убежден, что кыргызстанцы заслужили достойную жизнь в обеспеченном и справедливом обществе.

Мы поверили в собственные силы. Окрепло наше гражданское общество. Сегодня оно самостоятельно решает проблемы, на которые не хватает сил у властей. Мы видели это во время пандемии коронавируса и не только.

Стали сильными и ответственными независимые СМИ. Сегодня журналисты Кыргызстана уже в полной мере признаны "четвертой властью", а чиновники любого уровня боятся стать героями очередного журналистского расследования. Важно закрепить и усилить эти достижения. Иначе нас снова накроет волна авторитаризма и клановости.

Я убежден, что нам хватит сил преодолеть новые уроки истории и добиться процветания на нашей родной земле.

Желаю всем вам добра и благополучия!

Да ниспошлет Всевышний нашему народу единство и сплоченность, а земле нашей – мира и процветания!" - сказал Алмазбек Атамбаев.