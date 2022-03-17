Двойные стандарты США. Битва за гегемонию или деменция?

В нынешней мировой ситуации, где серьезно обострилось противостояние России и США, выявились двойные стандарты, которые использует Запад и ЕС по отношению к своим действиям и действиям других государств. В первом случае полное забвение каких-либо действий по "поддержке демократии" в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, бывшей Югославии и зачастую экзальтированные крики в отношении спецоперации России.

Бомбежка Югославии

Сегодня дата 22 года с того дня, когда авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Прямую военную агрессию в отношении суверенного государства – по сути ставшую поворотным моментом в современной истории. Моментом, когда Запад впервые поставил себя и свои политические цели выше международного права, выше ООН и выше элементарных соображений гуманизма.

К слову, команду бомбить Югославию в 1999 года дал именно нынешний президент Джозеф Байден.

"Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине", - говорил он.

В итоге ракеты и кассетные бомбы ударили не только по жителям Югославии, но и по всей системе межгосударственных отношений в мире, напоминают различные мировые издания.

Однако Байден себя политическим преступником почему-то не считает, хотя после "визита" США Югославия в отличие от той же Украины, про которую публикуются тома информации, политическим преступником не считает. И это не говоря про многочисленные НПО и СМИ на пространстве СНГ, финансируемые Госдепом и проводящие их политику и пропаганду в массы.

Примечательно, что "забывчивость" Байдена касается не только Югославии, но и расширения НАТО. Хотя также он в 1997 году заявлял: "Единственное, что может спровоцировать Россию на враждебный и энергичный ответ, - это расширение НАТО до стран Балтии". Так почему же Вашингтон поднимает истерию, когда с него спрашивают за нарушение соглашения о не расширении НАТО на Восток от 1997 года? Двойные стандарты? Однозначно.

Кому война, а кому мать родна?

"Как воюют США: сначала бомбят города, потом заходят, потому что не жалеют людей противника. Примеров более чем достаточно: Сербия (Белград), Ирак (Мосул), Германия (Дрезден, в котором не было военных целей, погибло 100 тысяч человек за одну ночь), Хиросима и Нагасаки. Кстати, эти действия до сих пор никем не были осуждены", - подчеркивают эксперты.

При этом российские военные, по оценке экспертов, ювелирным образом заходят в украинские города, сразу пытаются выстроить контакт с органами власти и просят их продолжать исполнять свои обязанности в прежнем режиме.

"Очень важно: РФ в отличие от солдат ВСУ и теробороны не разрушает инфраструктуру", - особо отмечают эксперты.

Назло мамке отморожу уши

Касаются двойные стандарты и пакетов санкций, вводимых против России с подачи США, странами ЕС. Как недавно отметил в твиттере консул посольства Китая в Ливане Цао Юй: "В то время, как военно-промышленный комплекс США получает огромные прибыли, именно европейские страны принимают беженцев с Украины и живут с высокими ценами на газ".

Европа напоминает сейчас ребенка, который готов отморозить себе уши назло родителям. Санкции действительно бьют прежде всего по ним. Цены на газ в Европе побили исторический максимум - за тысячу кубометров дают три тысячи девятьсот долларов. Одного дня с такими цифрами хватило для того, чтобы Германии объявила - энергоносители под антироссийские санкции не попадут. Но, помимо газа, рекордно взлетели цены и на нефть. Эксперты подсчитали, что средняя американская семья будет тратить в месяц на бензин на тысячу долларов больше, чем в прошлом году. Нюанс в том, что в ноябре этого года в США выборы, а имена виноватых в экономическом кризисе легко отыскать в бюллетене для голосования. Значительно подорожал бензин и в Старом Свете. В Италии литр отпускают по 1,95 евро, в Ирландии - по 1,99 евро, а в Германии он уже стоит больше 2 евро.

Пока Америка не желает идти на компромисс, подталкивая к этому и киевскую элиту. Она уверена, что в устранении конфликта помогут европейские страны, которые несут колоссальные убытки и поэтому заинтересованы в прекращении конфликта.

В своем глазу бревна не видно

В том, что Украина оказалась разменной монетой в битве США за мировое господство, понимают и в Киеве. Если изначально их руководство было уверено, что после начала спецоперации страна станет не только членом НАТО, но и Евросоюза, а страны альянса схлестнутся с Россией в битве за суверенитет и ценности их страны, то сейчас риторика резко меняется. И надежд, что битва за Киев перейдет в новую фазу битвы ЕС и США с РФ, уже нет. Единственное, что может сделать Госдеп, вооружить страну не совсем новыми средствами обороны и выслать деньги. Вот только финансы, как ни странно, оседают где угодно, кроме Украины. И это еще один факт двойных стандартов США. В целом же та политика, когда печатный станок Вашингтона работает на полную катушку в любой войне, принося разорение одним странам и прибыль Америке, как ни когда актуальна.

Важно другое. За годы "распространения демократии", когда США не нашли ядерное оружие в Ираке, демократию на Ближнем Востоке, Афганистане и Ливии, не говоря уже про Югославию, никаких санкций, даже после многочисленных фото в Сети, где солдаты НАТО фотографировались с убитыми афганцами и сирийцами, никаких санкций против них ЕС не вводилось. ООН и вовсе делало вид, что не замечает происходящее.

В двойных стандартах и подпитке недовольных неоднократно обвиняли США и Китай. Так, в прошлом году глава КНР Си Цзиньпин заявил, что из-за отсутствия правды США могут вводить в заблуждение общественное мнение лишь с помощью лжи и слухов.

"Из-за собственной плохой репутации США могут искажать факты, лишь прибегая к двойным стандартам. Не говоря уже о том, что ежегодно Вашингтон использует так называемый отчет о правах человека в разных странах, делая замечания по правам человека даже в отношении своих союзников, в последние несколько месяцев с помощью официальных структур, СМИ и так называемых народных организаций. Одновременно с этим они всячески маскируют проблемы, которые существуют в их странах.

Демократию – другим, себе – порядок

Неэффективная борьба правительства США с коронавирусом привела к гибели почти 600 тысяч людей. В 2020 году более 41 тыс. 500 американцев были убиты из огнестрельного оружия, это в среднем 110 человек в день. Разное отношение из-за расовой принадлежности является "нормальным явлением" для миллионов американцев", - отметил тогда глава Китая.

И если они всячески призывают другие страны к акциям протеста с подконтрольными ими НПО и СМИ, то никто не забудет, что шторм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года был классифицирован Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований США как "бунт", а граждане, выразившие таким образом свое мнение, попали под суд и были объявлены чуть ли не террористами.

Ну и напоследок. США понимает, что политическая и экономическая ситуация после столкновения с РФ летит в пропасть. Джо Байден пытается обвинить в этом главу России, хотя экс-президент Дональд Трамп открыто называет Байдена "самым худшим президентом США из 13 худших", поясняя, что происходящее – результат его провальных действий.

Однако "американское правительство боится правды", отмечает конгрессвумен Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

"Они боятся даже одного голоса, бросающего вызов властной элите, ставящего их под сомнения, осмеливающегося высказывать иную точку зрения. Американские СМИ решительно проталкивают байденовскую пропаганду. Им недостаточно того, что Гугл и большие технологические компании уже контролируют, какую информацию мы видим, а какую нет. Этого недостаточно. Им нужно удостовериться, что каждый голос в этой стране, каждый, у кого есть какая-то платформа, говорят в их повестке, продвигают их пропаганду", - посетовала она.

В 2020 году более 41 тысячи 500 американцев были убиты из огнестрельного оружия, это в среднем 110 человек в день. Разное отношение из-за расовой принадлежности является "нормальным явлением" для миллионов американцев. Те страны, в которые они входят, остаются городами-призраками, часто контролируемыми радикалами и запрещенными организациями.

Единственное, что интересуют США, – собственное положение гегемона в мире, которое они очень бояться потерять. Так что тем, кто сейчас пытается показаться либералом, выслужиться перед Западом и отрабатывает длинный зеленый доллар, стоит помнить, что для Вашингтона они лишь очередная разменная монета в большой политике, будь то страны, такие как Украина, Афганистан и др. или представители НПО…