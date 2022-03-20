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В школах и больницах страны проходит энергетический и сейсмический аудит

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- Светлана Лаптева
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Юнисон Групп в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения" провел семинар-тренинг "Энергетический и сейсмический аудит для общественных зданий". Участие в событии приняли эксперты Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС), директора школ, сотрудники Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ, Министерства энергетики, подрядные организаций.

Инженеры Юнисон Групп совместно с консалтинговой компанией Рина (Италия) презентовали современные и эффективные методы проведения энергетического и сейсмического аудита.

Также был представлен анализ выполнения рекомендаций и реализации энерго-ресурса эффективных мер по результатам проведенных строительных работ в шести общественных зданиях Кыргызстана: в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Это стало возможным благодаря реализации проекта "Улучшение теплоснабжения" (ПУТС).

"Компания Юнисон в рамках первого и второго тура провела детальный энергоаудит. На основании их отчета мы разработали проектно-сметную документацию и приступили к строительным работам", - сказал координатор проекта Урмат Бидинов.

В начальной школе села Сретенка Чуйской области Московского района строительно-монтажные работы были завершены на четыре месяца раньше срока. Здание сдано в эксплуатацию 10 декабря 2021 года.

"Я работаю в этой школе с 1994 года. Здание школы раньше было ясли-садиком колхоза Россия. Сейчас у нас учится 392 учащихся. Зданию нужен был капитальный ремонт, его не было с 1983 года. Нам утеплили фундамент и стены, заменили окна, установили вентиляцию. В здании даже не было уборной - дети зимой ходили в туалет на улицу. А сейчас у нас самая теплая школа во всей республике. После реконструкции потребление электроэнергии стало на 50 процентов меньше", - сказала директор учебного заведения Бакыт Черекбаева.

Исполнительный директор АРИС Асель Чынбаева также подчеркнула актуальность темы семинара по энергетическому обследованию зданий.

Помимо начальной школы села Сретенка ремонтные работы в рамках первого ремонтные работы будут проведены в:

  1. СШ №82 города Бишкек (жилмассив "Ала-Тоо"),
  2. СШ имени Солтонова (Таласский район, Таласская область),
  3. СШ имени Шукурбекова (Таласская область, Кара-Бууринский район),
  4. Детский сад "Алтын Балалык" (Чуйская область, Ысык-Атинский район),
  5. Центр общеврачебной практики (Чуйская область, Панфиловский район).

В рамках проекта изучены показатели 123 общественных зданий в сфере образования и здравоохранения. Строительно-ремонтные работы будут продолжены во всех регионах республики.

Отметим, что проект "Улучшение теплоснабжения" (ПУТС) реализует Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) при финансовой поддержке Mеждународной ассоциации развития и государственного секретариата по экономическим делам правительства Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/415661
Теги:
аудит, ремонт, школа, больница
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