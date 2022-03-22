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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Зеленоглазая красотка

Пристраивается молодая кошечка. Здоровая. Чистенькая. По характеру спокойная. Живет в квартире. К лоточку приучена. Хотите с ней познакомиться? Тогда звоните по следующему номеру телефона: 0(551)770-085.

Прекрасные "звоночки"

Фонд помощи животным ищет дом для щеночков-девочек. Перед вами прекрасные "звоночки". Пушистым существам сейчас пять месяцев. Щеночки здоровые, привитые от инфекционных заболеваний. В возрасте семи месяцев их нужно будет стерилизовать. Все хлопоты, связанные с операцией, возьмут на себя люди, которые в данный момент о них заботятся. На новое место жительства животных привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(555)095-395.

Послушная Боня

Взгляните на очаровательное существо на фотографии ниже! Это Боня. Фонд "Добрые руки" и vb.kg ищут для нее дом. Боне шесть месяцев. Щенок-подросток здоров, привит от инфекционных заболеваний и уже стерилизован (гулять и рожать щенков не будет). Боня – довольна крупная девочка. По характеру – очень добрая и послушная. Будущему хозяину собачку привезут. Больше информации вам дадут по телефонам: 0(709)784-537, 0(555)095-395.

Активное создание

Обратите внимание и на этого красивого щенка-девочку. Собачке три месяца. Это очень активное существо, уже хорошо охраняет территорию – научилась у взрослых собак. Получила первую прививку. Стерилизацию в возрасте семи месяцев гарантирует взять на себя фонд "Добрые руки". Звоните и ее вам привезут: 0(709)784-537, 0(555)744-148.

Малышка-охранница

И последняя на сегодня кандидатка на усыновление – красивая и шустрая трехмесячная собачка. Такая малышка станет вам отличной подругой и охранницей. Животное здорово. Первую прививку собака получила. Ее стерилизацию по достижении семи месяцев Фонд гарантирует. Будущему хозяину собачку привезут. Обращайтесь по следующим номерам телефонов: 0(709)784-537, 0(555)744-148.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/415814
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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