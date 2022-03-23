Спикер ЖК встретился со старейшиной тюркских государств Бинали Йылдырымом

Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

На встрече обсуждалась тема активизации политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными государствами и роли старейшин в этом вопросе.

Талант Мамытов с удовлетворением отметил интенсивное развитие традиционных братских отношений и сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

"Нас связывает не только стратегическое партнерство, но и общая история и культура", - сказал он.

Мамытов также говорил о соглашениях, подписанных в ходе встречи глав двух государств в июне 2021 года. Он подчеркнул, что в глобальном мире, в частности в периоды политического и экономического кризисов, особую ценность приобретают советы старейшин, которые, безусловно, будут полезны и при реализации двухсторонних договорённостей между Кыргызстаном и Турцией.

Касаясь вопроса укрепления межпарламентских связей Кыргызстана с тюркоязычными странами Талант Мамытов сказал, что данное направление является приоритетным во внешнеполитической деятельности. Он проинформировал, что в этом году в Кыргызстане планируется провести очередное заседание совета парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

В свою очередь Бинали Йылдырым рассказал, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, соглашение о создании которого было достигнуто в городе Нахчыван, в прошлом году был трансформирован в Организацию тюркских государств.

"В этом контексте возрастает роль и значение Совета старейшин. В июле 2022 году мы планируем провести очередное заседание Совета старейшин в Кыргызстане в Таласе, на земле нашего великого предка Манаса, или на Иссык-Куле", - добавил он.

В ходе разговора Бинали Йылдырым также напомнил, что в рамках восьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств лидерами стран - участниц был принят документ "Видения тюркского мира -2040".

"В документе обозначена дорожная карта сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере, в области образования и культуры. Думаю, что мы имеем хорошие перспективы развития нашего взаимодействия. Турция готова оказать содействие Кыргызстану в открытии современных технопарков", - отметил он.

В завершении Бинали Йылдырым пригласил Торага Таланта Мамытова посетить IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 29 сентября по 2 октября текущего года в турецком городе Изник.