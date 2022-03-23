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Алмазбека Атамбаева сегодня доставили в суд, несмотря на заключение врачей

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- Асия Канаева
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Алмазбек Атамбаев не может принимать участие в судебных заседаниях и вообще находиться под стражей, из-за имеющихся у него тяжелых заболеваний. Так считает врач колонии № 47, где содержится экс-президент. Тем не менее, сегодня, 23 марта, его принудительно доставили в Первомайский суд.

В письме от 11 марта 2022 года, направленном врачом учреждения № 47 в Прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, говорится о том, что у Алмазбека Атамбаева имеются заболевания, препятствующие содержанию его под стражей и участию в судах. На трех страницах документа дан подробный отчет.

Однако, несмотря на плохое самочувствие, экс-президента все же доставили в Первомайский суд. Там сегодня должно состояться открытое заседание по делу о Кой-Ташских событиях. Выходить из машины Атамбаев отказался. Вместе с ним находились адвокаты Замир Жоошев и Сергей Слесарев. Спустя какое-то время Атамбаеву вызвали карету "Скорой помощи". Убедившись в том, что у экс-президента есть медицинское обоснование для того, чтобы не присутствовать в зале заседания, а у врачей нет с собой необходимых ему препаратов, Атамбаева решено было вернуть обратно в колонию.


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URL: https://www.vb.kg/415900
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, Кой-Таш
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