Президент вновь напомнил, что простил давно Алмазбека Атамбаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал инцидент с Алмазбеком Атамбаевым. Своим мнением по этому поводу он поделился на своей странице в соцсети.

"Наблюдал всю ситуацию с арестованным Алмазбеком Атамбаевым. В этой связи пошли разговоры, что, мол, власть мстит ему. Всех, кто мне сделал что-то плохое, я простил. В том числе и Атамбаева. Это я уже говорил перед народом и отказываться от своих слов не намерен. Перед законом мы все равны. Считаешь, что тебя хотят засудить? Иди в суд и доказывай свою правоту. Я сам был арестован и сидел на скамье подсудимых. При этом никогда не убегал от судебных процессов, так как всегда уважал закон. Все мы должны подчиняться закону и тогда в стране будет порядок. Пользуясь случаем хочу попросить судей и прокуроров по делу Атамбаева. Я не имею права приказывать и поэтому прошу, чтобы судебный процесс был открытым. Чтобы все журналисты и блогеры могли бы вести прямой эфир с процесса по Кой-Ташским событиям", - написал глава государства.