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Нацбанк комментирует слухи о введении рубля на территории КР

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в некоторых социальных сетях появилась информация о том, что якобы на территории КР будут вводиться российские рубли. 26 марта Национальный банк КР опроверг этот слух.

"В соответствии с законодательством Кыргызской Республики национальная валюта – сом является единственным законным платежным средством на всей территории страны, обязательным к приему без ограничений по всем видам платежей.

На территории Кыргызской Республики расчеты и платежи осуществляются в национальной валюте Кыргызской Республики. Цены на товары и услуги должны быть указаны в сомах, за исключением договоров на поставку экспортируемых и импортируемых товаров и услуг, когда валюта платежа определяется соглашением сторон.

Законодательство Кыргызской Республики также предусматривает возможность осуществления расчетов и платежей в иностранной валюте на территории Кыргызской Республики в порядке, установленном Национальным банком.

Операции по купле-продаже (обмену) наличной и безналичной иностранной валюты на территории Кыргызской Республики осуществляются только банками и другими финансово-кредитными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию Национального банка", - говорится в сообщении Нацбанка.

Также Нацбанк сообщает, что 17 марта 2022 года состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии, на которой приняты меры по повышению устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности.

"Принятые меры предусматривают расширение использования национальных валют государств-членов ЕЭС при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли" - отмечается в сообщении Нацбанка.


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URL: https://www.vb.kg/416055
Теги:
курс валют, Кыргызстан, деньги, Нацбанк
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