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Спикер примет участие в юбилейном заседании Совета МПА СНГ в Казахстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Делегация ЖК КР во главе со спикером Талантом Мамытовым с 28 по 29 марта в городе Алматы примет участие в заседании совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, посвященное 30-летию организации. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, ожидается ряд двусторонних встреч Таланта Мамытова с руководителями парламентов стран СНГ, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В состав официальной делегации вошли депутаты Данияр Толонов, Искендер Матраимов, Аида Исатбек кызы, Нурбек Алимбеков.


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URL: https://www.vb.kg/416064
Теги:
Казахстан, спикер, Жогорку Кенеш, Депутат, МПА СНГ, Талант Мамытов
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