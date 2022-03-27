Спикер примет участие в юбилейном заседании Совета МПА СНГ в Казахстане

Делегация ЖК КР во главе со спикером Талантом Мамытовым с 28 по 29 марта в городе Алматы примет участие в заседании совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, посвященное 30-летию организации. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, ожидается ряд двусторонних встреч Таланта Мамытова с руководителями парламентов стран СНГ, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В состав официальной делегации вошли депутаты Данияр Толонов, Искендер Матраимов, Аида Исатбек кызы, Нурбек Алимбеков.