"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Янтарные глазки

В хорошие руки отдают кота. Черному красавцу с желтыми глазами, которого вы видите на фото ниже, сейчас год. Животное здоровое, привитое, обработанное от паразитов. Кот кастрирован. К лотку приучен. По характеру - спокойный парень, который любит поурчать. Первое время он, конечно, может прятаться, ведь любые перемены - это стресс для животного. Желательно, чтобы котика взяли люди, живущие в квартире. Больше информации вам дадут по следующему номеру: 0(555)161-577 (Наталья).

Малышке нужен дом

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для щеночка-девочки. Малышке четыре месяца. Собачка красивая, активная, жизнерадостная. Уже охраняет. В возрасте семи месяцев ее нужно будет стерилизовать. Операцию возьмет на себя фонд. Если вам приглянулась наша малышка, звоните: 0(772)212-960, 0(550)551-012.

Наследница пекинеса

Взгляните на эту кроху! "Добрые руки" ищут хозяев для этой собачки. Животное - метис (один из родителей нашей пушистой девочки был пекинесом). Собачка молоденькая, к новому дому привыкнет быстро. По характеру - ласковая. Обращайтесь: 0(772)212-960, 0(550)551-012.

Парочка приятелей

Пристраиваются щенки. Перед вами здоровые крепкие собачки. Когда вырастут, будут среднего размера. Животные обработаны от паразитов. Отдают щенков в дом с огороженной территорией, наличием будки, только не на цепь! Стерилизацию возьмут на себя люди, которые в данный момент заботятся о щенках. Набирайте: 0(555)095-395.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".