Погода
$ 89.00 - 91.00
€ 98.87 - 100.87

В кыргызскую игру тогуз коргоол сыграли в Бангладеш

183  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Дакка (Бангладеш) состоялись соревнования по традиционным кыргызским этническим видам спорта "Тогуз коргоол" и "Масрестлинг", организованные Международной Ассоциацией Этноспорта Бангладеша.

Соревнования по тогуз-коргоолу и масрестлингу проводились в девяти отдельных группах. Всего в конкурсе, стартовавшем 23 марта, приняли участие 210 студентов местного колледжа Алхаз Мокбул Хоссейн

Выступая на церемонии награждения победителей соревнований, посол Исаев поблагодарил основателей и Президента Международной Ассоциации Этноспорта Бангладеша, которая уже на протяжении нескольких лет пропагандирует традиционные кыргызские виды этноспорта в Бангладеше и за поддержку кыргызских традиционных игр в Бангладеш.

Пользуясь случаем, Посол выразил благодарность Ассоциации за участие во Всемирных играх кочевников в Кыргызстане в 2016 и 2018 годах и пригласил спортсменов из Бангладеша принять участие в Играх, которые пройдут в этом году в Турции.

"Кыргызстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Бангладешем, в том числе в сфере спорта. Понимая важную роль спорта как фактора духовного развития молодежи, мы будем и впредь развивать сотрудничество в этих направлениях. Надеемся, что такое сотрудничество между двумя странами будет продолжаться и в будущем. Ждем также приглашения спортивной делегации из Кыргызской Республики для участия в спортивных мероприятиях в Бангладеше", - сказал Асеин Исаев.

Участники турнира показали увлекательные игры также благодаря поддержке большого количества местных зрителей, которые остались в восторге от игр и энтузиазма спортсменов.

Посольство и Ассоциация Этноспорта Бангладеша договорились и далее популяризировать кыргызские этнические виды спорта в Бангладеше и совместно проводить подобные спортивные мероприятия в будущем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416130
Теги:
Бангладеш, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  