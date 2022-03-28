В кыргызскую игру тогуз коргоол сыграли в Бангладеш

В Дакка (Бангладеш) состоялись соревнования по традиционным кыргызским этническим видам спорта "Тогуз коргоол" и "Масрестлинг", организованные Международной Ассоциацией Этноспорта Бангладеша.

Соревнования по тогуз-коргоолу и масрестлингу проводились в девяти отдельных группах. Всего в конкурсе, стартовавшем 23 марта, приняли участие 210 студентов местного колледжа Алхаз Мокбул Хоссейн

Выступая на церемонии награждения победителей соревнований, посол Исаев поблагодарил основателей и Президента Международной Ассоциации Этноспорта Бангладеша, которая уже на протяжении нескольких лет пропагандирует традиционные кыргызские виды этноспорта в Бангладеше и за поддержку кыргызских традиционных игр в Бангладеш.

Пользуясь случаем, Посол выразил благодарность Ассоциации за участие во Всемирных играх кочевников в Кыргызстане в 2016 и 2018 годах и пригласил спортсменов из Бангладеша принять участие в Играх, которые пройдут в этом году в Турции.

"Кыргызстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Бангладешем, в том числе в сфере спорта. Понимая важную роль спорта как фактора духовного развития молодежи, мы будем и впредь развивать сотрудничество в этих направлениях. Надеемся, что такое сотрудничество между двумя странами будет продолжаться и в будущем. Ждем также приглашения спортивной делегации из Кыргызской Республики для участия в спортивных мероприятиях в Бангладеше", - сказал Асеин Исаев.

Участники турнира показали увлекательные игры также благодаря поддержке большого количества местных зрителей, которые остались в восторге от игр и энтузиазма спортсменов.

Посольство и Ассоциация Этноспорта Бангладеша договорились и далее популяризировать кыргызские этнические виды спорта в Бангладеше и совместно проводить подобные спортивные мероприятия в будущем.