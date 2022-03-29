В КР на 29 марта зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 марта зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 11,

в Чуйской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 200 909 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 12 человек.

За весь период выздоровели – 196 193 человека.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2986 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 98 человек. На амбулаторном лечении – 49 человек.