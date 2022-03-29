Глава МИД КР провел в Берлине встречу по привлечению инвестиций

28 марта 2022 года в городе Берлин министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с представителями германских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, указанные компании ведут бизнес в сферах сельского хозяйства, туризма, цифровых технологий, медицинского оборудования и логистики.

Министр Казакбаев проинформировал участников встречи о проводимой президентом Садыром Жапаровым политике по совершенствованию инвестиционного климата в Кыргызстане, создании национального агентства по инвестициям при президенте КР, а также о преимуществах ведения бизнеса в Кыргызстане и предусмотренных законодательством гарантиях для иностранных инвесторов.

Обсуждены и согласованы меры по наращиванию делового сотрудничества между странами. На рассмотрение предпринимателей передана информация о конкретных крупных инвестиционных проектах в Кыргызстане в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, туризма. Предложено сформировать рабочую группу из числа представителей германских компаний для посещения Кыргызской Республики с целью предметного обсуждения рассмотренных в ходе встречи вопросов.

В положительном ключе отмечена работа по созданию кыргызско-германского делового совета под председательством главы кабмина Акылбека Жапарова . Министр Казакбаев также пригласил представителей германских компаний принять участие в работе кыргызско-германского бизнес-форума, который состоится в Бишкеке предварительно, в июне-июле 2022 года.