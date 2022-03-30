В России может появиться новая платежная единица

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук предлагают создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными государствами. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Специалисты считают, что новая платежная единица в условиях введенных Западом антироссийских санкций очень нужна. Свою роль в этом вопросе играет и требование России получать деньги за газ в рублях.

Новая платежная единица может использоваться в расчетах со странами Евразийского экономического союза, Китаем, Ираном, Турцией и некоторыми другими государствами. В итоге они избавятся от влияния доллара, который в последнее время стал часто использоваться в качестве геополитического оружия.

Курс новой единицы будет определяться стоимостью ресурсов на мировом рынке. Конвертацией национальных валют в эту единицу будет заниматься клиринговый центр системы. При этом в далеком будущем другие страны смогут использовать создаваемую единицу в качестве резервной валюты.