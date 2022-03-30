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Активист Атамбаеву: Ваши дети не видели того, что пережили дети Жапарова

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- Бакыт Басарбек
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Журналист и общественный деятель Дайыр Орунбеков назвал бывшего президента Алмазбека Атамбаева манипулятором высочайшего класса. Об этом он написал на своей странице в соцсети, ответив на все претензии Атамбаева в адрес действующего президента КР Садыра Жапарова.

"Правильно, что Садыр Жапаров не стал дальше препираться с Атамбаевым. И хоть Атамбаев попытался в своём письме дискредитировать Садыра Жапарова, но судя по всему сам себя дискредитировал. Прочитав внимательно его письмо мне захотелось ответить ему аргументировано по каждому пункту. Так как 4 года подряд мне пришлось на себе ощутить его мстительность и мелочность.

Атамбаев:

"Президент Садыр Жапаров недавно написал мне: "Мы все равны перед законом. Вас привлекли к уголовной ответственности? Есть суд. Докажи, что ты не виновен. Я тоже был под арестом. Я тоже был подсудимым. Я никогда не противопоставлял себя закону и не бегал"

Но пора, видимо, ответить Садыр иним. На иним не обижайся. Кыргызы всегда так младших называли. Да этого ты часто распространял по меня слухи. "Атамбаев самолетом тоннами вывозил золото. Из-за Атамбаева в тюрьме мне пришлось порезать себе шею. Атамбаев устроил беспорядки на мирном митинге в октябре. Атамбаев сам организовал лжепокушение на себя с помощью своего охранника" и т. д. Но я ни разу за десять лет не отвечал на все эти эскапады. Думал, по молодости ещё неопытен. Теперь вот ты президент и в дальнейшем опозоришься, если будешь говорить такую неправду!"

Ответ:

На каждое слово Садыра Жапарова есть неопровержимые доказательства. По крайней мере, в отличие от некоторых он не занимается пустыми разглагольствованиями и не морочит людям голову. Народ прекрасно знает, как вы вывозили из страны золото, как в октябре 2020 года пытались захватить власть в стране и какие несправедливости чинили в адрес Садыра Жапарова.

Атамбаев:

Помню, как в 2018 году ко мне в "Форум" пришел старший брат Садыра Жапарова - Сабыр. Он рассказал мне некоторые детали злополучного захвата в заложники губернатора Каракола.

Рассказал о друге, который, по словам Сабыра, подставил его брата. Попросил помочь вытащить Садыра из тюрьмы. Мы решили забыть все старые обиды. Приходили тогда в "Форум" и другие сторонники Садыра, и мы старались помочь в меру наших сил и возможностей. Мы ведь и сами были под сильным прессом властей. Помню, как Сабыр попросил разрешить поливать меня грязью на их митингах, мол, это понравится Соке и поможет вытащить Садыра. Я и на это согласился, хотя не удержался от смеха".

Ответ:

Ваша неоднократная фраза, что это "я привел к власти Соке" лишь подтверждает, что вы не хотели отдавать власть. Поэтому в 2018 году вы и организовали операцию по захвату власти, так как вам не давала покоя сама мысль, что у вас ее отняли. Ради этого вы даже готовы были сблизиться с человеком, которого сами же и посадили.

Атамбаев:

После октябрьских митингов, когда Соке вернулся в "Белый дом" и пытался сохранить власть, буквально зубами за нее цеплялся, я обратился из СИЗО к своим сторонникам, к народу с призывом поддержать Садыра, чтобы любым путем избавиться от Соке. Тогда я говорил людям, что Садыр многое пережил и многое понял. Что он лучше Соке. Но вот с тех пор прошло уже полтора года, а воз и ныне там

Ответ:

Вот вы сами Алмаз Шаршенович и признались, что являетесь основным организатором октябрьских событий, что именно вы собрали народ с целью прогнать Жээнбекова. Сами того, не заметив вы сделали очень ценное признание.

Атамбаев:

Садыр иним, если бы я хотел избежать суда, сбежал бы еще в 2018 году, когда возбудили первое уголовное дело против меня. Ведь тогда за мной прилетал специальный самолет из Москвы. И я слетал туда, только чтобы увидеть и поблагодарить за заботу своих настоящих друзей. Чтобы сказать им, что я не могу жить спокойно в другой стране даже в самых прекрасных условиях, когда в Бишкеке в тюрьме сидят мои соратники. И я прилетел этим же спецбортом обратно в Кыргызстан, зная, что буду арестован, причем надолго.

Возможно, что тебя и вправду осудили без всякой твоей вины. Теперь я могу поверить этому, после того как на себе и своих соратниках испытал несправедливость и бесстыдство следователей, прокуроров и судей всех мастей. Но почему же тогда ты не наказываешь тех силовиков, прокуроров, которые якобы сфабриковали твое дело, и судей, которые неправедно осудили тебя? Ведь тот же районный судья Кайыпов, который осудил тебя, осудил и меня тоже и судит и других поныне.

Ответ:

Своим умением обелять себя вам равных нет, в чем мы лишний раз снова, снова убеждаемся. Вы даже умудрились переложить всю ответственность на прокуроров и судей, которые выполняли именно ваши указания. Разве лидер может быть таким? Именно вы сделали более совершенной эту систему по преследованию инакомыслящих. При этом доставалось от вас не только оппозиционерам, но и даже вашим соратникам по Временному правительству. Похоже сейчас вы издеваетесь над нами, так как здоровый и адекватный человек не может так мыслить.

Атамбаев:

"Я не убегаю от ответственности, от судов. Я и так в тюрьме, не за рубежом. Перед каждым заседанием суда я пишу заявление судье с просьбой проводить заседания без меня в связи с состоянием здоровья. А оно у меня и вправду стало хромать. Да и кроме того, уже есть такой прецедент. Дело по Батукаеву рассматривали без меня и приговоры мне выносили без меня и в горсуде, и в Верховном суде. И при Соке, и при тебе, Садыр иним.

Тогда что мешает и другие суды по моим делам проводить так же? Я же сам этого прошу! Да и что изменится от того, что я буду на заседании суда? Ведь я никогда не отвечал и не буду отвечать на вопросы следователей, прокуроров и судей. Отвечают всегда мои адвокаты. Можно проверить протоколы допросов и протоколы судебных заседаний.

К тому же, Садыр иним, мне и так твои судьи присудили 11 лет тюрьмы по надуманному делу Батукаева. В моем возрасте это равноценно ПЛС - пожизненному лишению свободы. Так почему бы тебе не порадоваться и не успокоиться?".

Ответ:

По сути вы уже признались, что убегаете от судов. Вы что особый человек? У вас также, как и у всех, по две руки и ноги. Разве то, что вы отказывались идти на вызовы следователя в бытность Жээнбекова президентом, а потом и вовсе устроили бучу, не доказывает ваше неуважение и наплевательское отношение к закону. Ваша заносчивость не имеет границ! Хорошо, если во времена вашего друга Соке вы не хотели подчиняться закону, то сейчас ситуация другая. Будьте любезны посещать суды и отвечать на вопросы.

Атамбаев:

Да и просто стыдно за то, что происходит. Всем, кроме тебя. Даже конвоирам ГСИН, которые тащили меня полураздетого и босого по снегу, и им было стыдно. Это прямое указание Садыра, шептали они мне.

Ответ:

Вы еще раз доказали, что являетесь отъявленным манипулятором высочайшего класса. Вы даже здесь подставили своих конвоиров и это просто край низости! Распространяя сплетни, вы очень непорядочно повели себя по отношению к невиновным военнослужащим.

Атамбаев:

Знайте все, как бы вы меня не унижали все равно не сломаете. И я не буду в отличие от других просить пощады или помилования. Так как все дела в отношении меня высосаны из пальца. Время это докажет. Если умру в тюрьме, то хоть на своей земле умру. Народ проводит меня в последний путь.

Ответ:

Вы не знаете по-настоящему, что такое унижение и ломка человека и никогда не проходили того, что пережил Садыр Жапаров. Конечно, я не желаю зла вашим близким, но они не видели того, что видели члены семьи Садыра Жапарова. Более того, один ваш сын в горкенеше, другой – в Жогорку Кенеше, третий – свободно выступает в соцсетях. Супругу ваша с охраной ходит в кино. Только вот откуда деньги на охрану, если только недавно показывали бедственное положение вашей семьи, когда чуть ли не в маршрутке ездят. Ваша дочь и вовсе рисует крайне оскорбительные карикатуры на президента. Вы это называете унижением в ваш адрес?", - написал Орунбеков.


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URL: https://www.vb.kg/416224
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, активисты
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