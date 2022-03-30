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Суд вынес постановление о принудительном приводе Атамбаева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Первомайском районном суде Бишкека вынесли постановление о принудительном приводе на судебное заседание по делу о кой-ташских событиях бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Сегодня на судебном заседании начальник управления медицинского обеспечения СИН рассказала суду, что состояние здоровья Алмазбека Атамбаева удовлетворительное и он может посещать судебные заседания. На этом основании представитель обвинения подал ходатайство о принудительном приводе бывшего главы государства в суд.

Напомним, ранее пресс-служба ГСИН сообщала, что с целью уточнения диагноза обвиняемого Алмазбека Атамбаева 24 марта было направлено письмо в Министерство здравоохранения.

На основании письма комиссионный осмотр врачами в составе специалистов Минздрава (кардиолога, невролога, эндокринолога и оториноларинголога) был запланирован на 28 марта 2022 года.

Но при посещении специалистами Минздрава лечебно-исправительного учреждения № 47 обвиняемый Атамбаев категорически отказался от комиссионного осмотра по неизвестным причинам, о чем специалистами Минздрава был составлен акт.

В ГСИН отмечают, что и ранее неоднократно были организованы комиссионные осмотры из числа специалистов Министерства здравоохранения, от которых обвиняемый Атамбаев отказывался. Отказы были им написаны собственноручно.


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URL: https://www.vb.kg/416239
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Первомайский район, суд, Бишкек
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