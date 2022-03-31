В Кыргызстане стартовала Глобальная неделя денег

В Кыргызстане сегодня, 31 марта, стартовала Глобальная неделя денег под девизом: "Стройте свое будущее, будьте разумны со своими деньгами". Она пройдет во всех регионах республики до 7 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка КР.

В течение недели Национальный банк, коммерческие банки, государственные учреждения, а также общественные и международные организации проведут ряд общеобразовательных мероприятий по финансовой грамотности.

Это национальный конкурс рисунков, конкурс копилки, обучающие семинары, экскурсии в коммерческие банки, дни открытых дверей, интерактивные детские мероприятия, где дети смогут проявить себя творчески и продемонстрировать свои знания. Лучшие конкурсные работы будут отмечены ценными призами.

Дневник мероприятий Глобальной недели денег размещен на официальном интернет-сайте Национального банка и на образовательном сайте Национального банка finsabat.kg.

Для справки:

Глобальная неделя денег (с англ. Global Money Week (GMW)) – это ежегодная широкомасштабная кампания, которая проводится в более 170 странах мира и способствует усилиям по повышению финансовой грамотности детей и молодежи.

В Кыргызстане Глобальная неделя денег проводится с 2015 года. В 2022 году, как и в предыдущие годы, координатором проведения Глобальной недели денег в Кыргызстане выступает Национальный банк.