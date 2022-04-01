В КР на 1 апреля зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 апреля зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 4,
в Чуйской области – 7.
За весь период зарегистрировали – 200 946 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 13 человек.
За весь период выздоровели – 196 226 человек.
За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2989 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 86 человека. На амбулаторном лечении – 59 человек.