В КР на 1 апреля зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 апреля зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 4,

в Чуйской области – 7.

За весь период зарегистрировали – 200 946 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 13 человек.

За весь период выздоровели – 196 226 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2989 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 86 человека. На амбулаторном лечении – 59 человек.