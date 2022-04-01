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Центробанк России смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц

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- Наталья Крайнова
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Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тысяч долларов в течение месяца, говорится в сообщении регулятора. Передает ТАСС.

"Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте", - отмечается в сообщении.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести будет перевести в месяц не более 5 тысяч или в эквиваленте в другой валюте.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Одновременно ЦБ принял решение приостановить на полгода переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов - физических лиц из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств.

На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров, уточнил регулятор.

Эти введенные регулятором меры будут действовать до 9 сентября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/416335
Теги:
банковский сектор, Россия, деньги
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