Центробанк России смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц

Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тысяч долларов в течение месяца, говорится в сообщении регулятора. Передает ТАСС.

"Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте", - отмечается в сообщении.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести будет перевести в месяц не более 5 тысяч или в эквиваленте в другой валюте.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Одновременно ЦБ принял решение приостановить на полгода переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов - физических лиц из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств.

На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров, уточнил регулятор.

Эти введенные регулятором меры будут действовать до 9 сентября 2022 года.