В Бишкеке прошло заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства

Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В мероприятии, которое прошло под председательством Таланта Мамытова, приняли участие депутаты, представители государственных органов и бизнес-ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По словам Таланта Мамытова, Совет по развитию бизнеса и предпринимательства –это площадка для плодотворного диалога между государственными органами и предпринимателями. "Нам нужно активно обсуждать поступающие предложения от бизнеса и при необходимости вносить изменения в законы. Инициативы по поддержке и развитию частного сектора имеют для нас особое значение. Поэтому мы заинтересованы в мнении каждого члена Совета, и приложим максимальные усилия для решения всех поднятых вопросов", - сказал он.

В ходе мероприятия была представлена информация о деятельности и дальнейших планах Совета, обсуждена повестка дня следующего заседания. Также участники говорили о новом Налоговом кодексе, его плюсах и минусах. В частности, было отмечено, что при принятии кодекса рассмотрено более 300 рекомендаций, большая часть из которых учтена. Но по сей день есть необходимость продолжать мониторинг реализации этого документа и если нужно, вносить корректировки.

Кроме этого участникам был представлен проект, предложенный компанией "Sky world community". Депутат Шарапаткан Мажитова, которая ознакомилась с деятельностью данной компании, добавила, что компания предлагает инновационные технологии строительства струнных дорог, которые решили бы проблемы города. "Если бы нам удалось реализовать проект по строительству струнных дорог в городе и на других межрайонных трассах, то мы добились бы уменьшения количества автоаварий, решили бы вопрос с автомобильными пробками. Тем самым увеличилось бы количество туристов, посещающих нашу страну, значительно бы улучшилась инфраструктура", - считает она.

Как отмечено в докладе представителя компании "Sky world community" Абдуразака Сулайманкула, струнные дороги соответствуют концепции "Умного города" и не наносят вреда экологии. Они работают на электричестве, что считается более экономичным. "Они строятся на высоте от 5 до 50 метров от земли, окупаемость – 5-7 лет", - подчеркнул он. Кроме этого, в заседании в формате онлайн из Минска принял участие основатель вышеуказанной компании Анатолий Юницкий, который также рассказал о преимуществах струнных дорог. При обсуждении участники получил ответы на все интересующие их вопросы.

Торага Талант Мамытов отметил важность обсуждения инициатив, направленных на улучшение жизни граждан и развитие страны в целом.