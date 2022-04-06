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Горожан приглашают посадить дерево и сдать тест на ВИЧ

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- Айжан Мамбеталиева
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Республиканский центр "СПИД" на своей странице в Facebook сообщает, что сегодня, 6 апреля, в 10 часов в парке "Ынтымак" в Бишкеке состоится акция по высадке деревьев, посвященная Всемирному дню здоровья 2022 года.

Основной целью мероприятия является повышение осведомленности общественности о причинах экологического характера, ежегодно уносящих жизни 13 миллионов человек в мире.

В этот день с 10 до 12 часов все желающие смогут посадить дерево.

Также во время акции желающие могут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, давление, получить консультацию по здоровому образу жизни, отказу от табакокурения, оказанию первой медицинской помощи, а также вакцинироваться против COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/416490
Теги:
акции, вакцина, ВИЧ/СПИД, СПИД, Бишкек, здоровье
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