В ЦОНах Бишкека открыт доступ к услугам Соцфонда

В Бишкеке начата работа по предоставлению услуг по вопросам государственного пенсионного социального страхования на базе центров обслуживания населения (ЦОН) по Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда КР.

Сообщается, что в Первомайском, Свердловском, Октябрьском и Ленинском Центрах обслуживания населения предусматривается прием заявлений на назначение или перерасчет пенсии, на продление выплаты пенсии, на смену канала выплаты пенсии, на получение ритуального пособия на погребение, а также предоставление пенсионерам справки о размере пенсии и выписки из личного страхового счета застрахованных лиц (ЛСС).

Эти услуги пока осуществляются в рамках пилотного проекта по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах цифровой трансформации КР", Социальным фондом Кыргызской Республики совместно с Государственным предприятием "Инфоком" при Министерстве цифрового развития КР.