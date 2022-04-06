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В ЦОНах Бишкека открыт доступ к услугам Соцфонда

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке начата работа по предоставлению услуг по вопросам государственного пенсионного социального страхования на базе центров обслуживания населения (ЦОН) по Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда КР.

Сообщается, что в Первомайском, Свердловском, Октябрьском и Ленинском Центрах обслуживания населения предусматривается прием заявлений на назначение или перерасчет пенсии, на продление выплаты пенсии, на смену канала выплаты пенсии, на получение ритуального пособия на погребение, а также предоставление пенсионерам справки о размере пенсии и выписки из личного страхового счета застрахованных лиц (ЛСС).

Эти услуги пока осуществляются в рамках пилотного проекта по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах цифровой трансформации КР", Социальным фондом Кыргызской Республики совместно с Государственным предприятием "Инфоком" при Министерстве цифрового развития КР.


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URL: https://www.vb.kg/416496
Теги:
пенсии, Бишкек, Социальный фонд, ЦОН
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