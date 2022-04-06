Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

"Я слишком доверял судам". Атамбаев снова рассмешил общественность

520  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сегодня крайне удивил, если не сказать, не рассмешил общественность своим заявлением о том, что "слишком доверял силовикам и судам.

"Моя главная ошибка была в том, что я слишком доверял силовикам, судебным органам и так далее, а надо больше верить людям, соцсетям, НПО, гражданскому сектору. Перед уходом с поста президента даже хотел расформировать ГКНБ, оставив только службу внешней разведки и Центр антитеррора", - сказал он.

Многие, наверное, сейчас согласятся, но странно это слышать от человека, который, по мнению многих экспертов, как раз-таки и пользовался силовиками и судами для узурпации собственной власти и расправления с неугодными политиками и СМИ.

При этом, будучи президентом, он сам неоднократно заявлял, что успешно проводит судебную реформу, очищая суды от коррупционеров. Такого же рода заявления Атамбаев говорил и про силовиков. Выходит, на тот момент ему были выгодны имеющиеся судьи, а сегодня, когда он сам сидит, они вдруг все стали плохими.

Вообще за шесть лет президентства Атамбаева было заведено более десятка резонансных уголовных дел в отношении политиков. Особенно много их возбудили в последние годы его правления. Давайте вспомним наиболее резонансные из них.

16 августа 2017 года Первомайский райсуд Бишкека приговорил лидера оппозиционной партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева к восьми годам лишения свободы. Его, напомним, обвинили в получении крупной взятки от российского бизнесмена за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком".

.

В ноябре 2013 года экс-спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова обвинили в коррупции в бытность председателем Социального фонда. Позже решением суда он был оштрафован на 10 миллионов сомов.

22 июня 2017 года бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов был заочно приговорен Ошским горсудом к семи годам лишения свободы. По версии обвинения, он незаконно распорядился начать строительство эстакадного моста на улице Навои.

2 августа 2017 года Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего депутата ЖК от фракции "Ата-Журт" Садыра Жапарова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима за захват заложника.

2 августа 2017 года Первомайский райсуд признал пятерых членов оппозиционного движения "Народный парламент" виновными в попытке захвата власти. В итоге Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев получили по 14 лет лишения свободы, Марат Султанов приговорен к 10 годам заключения, Тойгонбек Калматов - к пяти годам условно, Александр Гусев - к шести годам условно.

29 июля 2013 года экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев был приговорен к 11 годам заключения по обвинению в коррупции.

27 ноября 2015 года Первомайский райсуд приговорил экс-руководителя администрации президента Данияра Нарымбаева и бывшего депутата ЖК Коркмазова к срокам заключения за вымогательство взятки.

7 июля 2016 года лидеры оппозиционного движения "Народный фронт" были признаны виновными в приготовлении к насильственному захвату власти. Среди осужденных экс-замглавы МВД Кубанычбек Кадыров, бывший глава Джалал-Абадской области Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов и эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

27 октября 2017 года Первомайский райсуд приговорил экс-депутата ЖК от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова к 15 годам заключения за факты мародерства во время Апрельской революции.

10 октября 2017 года экс-генпрокурор Аида Салянова была приговорена Ленинским райсудом Бишкека к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

4 ноября 2017 года против лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной агитации в Оше.

30 сентября 2017 года генпрокуратура обвинила бывшего лидера парламентской фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева в приготовлении к массовым беспорядкам, насильственному захвату или насильственному удержанию власти.

И это только то, что касается политиков. Вспомним, что Атамбаев в бытность свою президентом подавал иски и на СМИ.

Так, генпрокурор Индира Джолдубаева подала в суд сразу на радио "Азаттык" и интернет-портал Zanoza.kg, предъявив иски на общую сумму 26 миллионов сомов.

Также иск был подан против "Азаттыка", но после встречи директора "Радио Свобода" Томаса Кента с Атамбаевым он был отозван.

Кроме этого,в 2015 году Генпрокуратура подала в суд на журналиста Дайырбека Орунбекова, который в своей статье обвинил Алмазбека Атамбаева в причастности к ошским событиям в 2010 году. Позже решением суда новостной сайт "Маалымат", владельцем которого был Орунбеков, был заблокирован. А его самого суд обязал выплатить Атамбаеву 2 миллиона сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416531
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  