"Я слишком доверял судам". Атамбаев снова рассмешил общественность

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сегодня крайне удивил, если не сказать, не рассмешил общественность своим заявлением о том, что "слишком доверял силовикам и судам.

"Моя главная ошибка была в том, что я слишком доверял силовикам, судебным органам и так далее, а надо больше верить людям, соцсетям, НПО, гражданскому сектору. Перед уходом с поста президента даже хотел расформировать ГКНБ, оставив только службу внешней разведки и Центр антитеррора", - сказал он.

Многие, наверное, сейчас согласятся, но странно это слышать от человека, который, по мнению многих экспертов, как раз-таки и пользовался силовиками и судами для узурпации собственной власти и расправления с неугодными политиками и СМИ.

При этом, будучи президентом, он сам неоднократно заявлял, что успешно проводит судебную реформу, очищая суды от коррупционеров. Такого же рода заявления Атамбаев говорил и про силовиков. Выходит, на тот момент ему были выгодны имеющиеся судьи, а сегодня, когда он сам сидит, они вдруг все стали плохими.

Вообще за шесть лет президентства Атамбаева было заведено более десятка резонансных уголовных дел в отношении политиков. Особенно много их возбудили в последние годы его правления. Давайте вспомним наиболее резонансные из них.

16 августа 2017 года Первомайский райсуд Бишкека приговорил лидера оппозиционной партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева к восьми годам лишения свободы. Его, напомним, обвинили в получении крупной взятки от российского бизнесмена за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком".

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В ноябре 2013 года экс-спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова обвинили в коррупции в бытность председателем Социального фонда. Позже решением суда он был оштрафован на 10 миллионов сомов.

22 июня 2017 года бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов был заочно приговорен Ошским горсудом к семи годам лишения свободы. По версии обвинения, он незаконно распорядился начать строительство эстакадного моста на улице Навои.

2 августа 2017 года Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего депутата ЖК от фракции "Ата-Журт" Садыра Жапарова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима за захват заложника.

2 августа 2017 года Первомайский райсуд признал пятерых членов оппозиционного движения "Народный парламент" виновными в попытке захвата власти. В итоге Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев получили по 14 лет лишения свободы, Марат Султанов приговорен к 10 годам заключения, Тойгонбек Калматов - к пяти годам условно, Александр Гусев - к шести годам условно.

29 июля 2013 года экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев был приговорен к 11 годам заключения по обвинению в коррупции.

27 ноября 2015 года Первомайский райсуд приговорил экс-руководителя администрации президента Данияра Нарымбаева и бывшего депутата ЖК Коркмазова к срокам заключения за вымогательство взятки.

7 июля 2016 года лидеры оппозиционного движения "Народный фронт" были признаны виновными в приготовлении к насильственному захвату власти. Среди осужденных экс-замглавы МВД Кубанычбек Кадыров, бывший глава Джалал-Абадской области Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов и эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

27 октября 2017 года Первомайский райсуд приговорил экс-депутата ЖК от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова к 15 годам заключения за факты мародерства во время Апрельской революции.

10 октября 2017 года экс-генпрокурор Аида Салянова была приговорена Ленинским райсудом Бишкека к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

4 ноября 2017 года против лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной агитации в Оше.

30 сентября 2017 года генпрокуратура обвинила бывшего лидера парламентской фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева в приготовлении к массовым беспорядкам, насильственному захвату или насильственному удержанию власти.

И это только то, что касается политиков. Вспомним, что Атамбаев в бытность свою президентом подавал иски и на СМИ.

Так, генпрокурор Индира Джолдубаева подала в суд сразу на радио "Азаттык" и интернет-портал Zanoza.kg, предъявив иски на общую сумму 26 миллионов сомов.

Также иск был подан против "Азаттыка", но после встречи директора "Радио Свобода" Томаса Кента с Атамбаевым он был отозван.

Кроме этого,в 2015 году Генпрокуратура подала в суд на журналиста Дайырбека Орунбекова, который в своей статье обвинил Алмазбека Атамбаева в причастности к ошским событиям в 2010 году. Позже решением суда новостной сайт "Маалымат", владельцем которого был Орунбеков, был заблокирован. А его самого суд обязал выплатить Атамбаеву 2 миллиона сомов.