Размер пенсий и пособий в КР за три месяца составил 13 млрд 575,3 млн

Размер пенсий и пособий в Кыргызстане за январь-март составил 13 миллиарда 575,3 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда.

По ее данным, выплаты по регионам распределены следующим образом:

- Город Бишкек -2 миллиарда 181,2 миллион сомов

- Чуйская область - 2 миллиарда 057,4 миллион сомов

- Нарынская область - 1 миллиард 082,7 миллион сомов

- Иссык-Кульская область - 1 миллиард 236,7 миллион сомов

- Таласская область - 565,0 миллион сомов

- Город Ош - 484,9 миллион сомов

- Ошская область - 2 миллиарда 502,0 миллион сомов

- Баткенская область - 1 миллиард 118,4 миллион сомов

- Джалал-Абадская область - 2 миллиарда 346,9 миллион сомов

Финансирование пенсий и пособий за март 2022 года составило 4 миллиарда 534,2 миллион сомов.