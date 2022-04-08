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Кыргызстан и Китай подписали инвестиционное соглашение

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Бишкеке в рамках международного энергетического форума "Трансформация энергетического сектора КР на пути к доступной и устойчивой энергии будущего правительства КР при содействии группы Всемирного банка, состоялось подписание инвестиционного соглашения между главами министерства экономики и коммерции, министерства транспорта и коммуникаций КР и китайскими компаниями "China Power International Development Limited (CPID)" и "China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20G)". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным соглашение было подписано в целях необходимости повышения энергетической безопасности Кыргызской Республики, покрытия растущих потребностей в электрической энергии, привлечении прямых частных инвестиций, исходя из заинтересованности крупных энергетических китайских компаний в строительстве и эксплуатации крупной солнечной электростанции и гидроэлектростанции в КР.

Также целью подписанного соглашения является сотрудничество с консорциумом вышеуказанных компаний по проектированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1000 МВт в Тонском районе Иссык-Кульской области, а также проектирование, строительство и эксплуатация воздушной линии (500 кВ) до подстанции Кемин, проектирование, строительство и эксплуатация Алабугинской гидроэлектростанции мощностью 600 МВт в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/416590
Теги:
инвестиции, Китай, соглашение, Кыргызстан
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