Кыргызстан и Китай подписали инвестиционное соглашение

Сегодня в Бишкеке в рамках международного энергетического форума "Трансформация энергетического сектора КР на пути к доступной и устойчивой энергии будущего правительства КР при содействии группы Всемирного банка, состоялось подписание инвестиционного соглашения между главами министерства экономики и коммерции, министерства транспорта и коммуникаций КР и китайскими компаниями "China Power International Development Limited (CPID)" и "China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20G)". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным соглашение было подписано в целях необходимости повышения энергетической безопасности Кыргызской Республики, покрытия растущих потребностей в электрической энергии, привлечении прямых частных инвестиций, исходя из заинтересованности крупных энергетических китайских компаний в строительстве и эксплуатации крупной солнечной электростанции и гидроэлектростанции в КР.

Также целью подписанного соглашения является сотрудничество с консорциумом вышеуказанных компаний по проектированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1000 МВт в Тонском районе Иссык-Кульской области, а также проектирование, строительство и эксплуатация воздушной линии (500 кВ) до подстанции Кемин, проектирование, строительство и эксплуатация Алабугинской гидроэлектростанции мощностью 600 МВт в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.