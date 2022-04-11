"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пара проказников

Фонд помощи животным и vb.kg ищут человека, который стал бы хорошим хозяином для этих очаровательных щеночков. Перед вами два двухмесячных мальчика. Малыши здоровы, привиты от инфекционных заболеваний, обработаны от внешних и внутренних паразитов. Щеночки маленькие. У рыжего песика короткий хвостик. Если один из них вам понравился, тогда звоните: 0(555)744-148.

Очаровательная блондиночка

"Добрые руки" представляют вниманию любителей животных красавицу-кошечку. В настоящий момент ей шесть месяцев - пушистая красавица еще подросток. Здоровая. Чистенькая. Приучена к лотку. Живет киска в квартире. По характеру это очень ласковое и нежное создание. Хотите познакомиться с этой кошечкой поближе? Тогда набирайте: 0(555)767-507.

Настоящая пантера

Обратите внимание и на эту кошечку! Настоящая пантера, не так ли?! Животному семь месяцев. Киска здоровая, чистенькая и уже стерилизованная. Живет наша кандидатка на удочерение в квартире. К лоточку ее приучили. Эта быстрая и игривая леди может стать вам лучшей подругой. Надумаете взять ее к себе, обращайтесь по следующему телефону: 0(555)767-507.

Вот это киска!

Взгляните на эту очаровательную персону! Нашей красавице-кошечке восемь месяцев. Киска здорова, ухожена и уже стерилизована. Активная, игривая, пушистая девчонка живет в квартире, о ней заботятся, но все-таки ей нужен настоящий дом. Хотите изменить ее жизнь навсегда? Звоните по следующему телефону: 0(555)767-507.

Кому щеночков?

Пристраиваются щеночки – мальчики и девочки. Малыши здоровые и крепкие. Сейчас им по два месяца. В настоящий момент животные находятся в селе Ленинском, но есть возможность привезти их в Бишкек. Больше информации вам дадут по телефону: 0(550)270-125.

Подруга и охранница

В фонде "Добрые руки" очень надеются, что среди наших читателей найдется человек, который станет лучшим хозяином для этой прекрасной собаки. Перед вами девочка. Ей пять месяцев. Собачка здорова, обработана от паразитов, привита. Стерилизацию в возрасте семи месяцев гарантирует взять на себя фонд. Это животное может стать не просто хорошей охранницей, но и верной подругой. На новое место жительства собачку привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Боня ждет звонка

Знакомьтесь! Это Боня! Она добрая и очень послушная девочка. Боня еще щенок. Собачке сейчас шесть месяцев. Она здорова, привита от инфекционных заболеваний и уже стерилизована. (Гулять и рожать щенков не будет!). Собачка довольно крупная. Будущему хозяину Боню привезут. Захотите познакомиться с ней ближе, звоните по одному из этих телефонов: 0(709)784-537, 0(555)095-395.

Знакомьтесь! Это Буся

Фонд помощи животным и vb.kg представляют вашему вниманию Бусю. Буся очень добрая и послушная собака. Хорошая охранница. Здорова. Привита. Стерилизована. В новый дом Бусю привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Добрая и послушная

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом и надежного хозяина для красивой молодой собачки, которую вы видите на фото. Это здоровое, привитое и стерилизованное животное. По характеру добрая и послушная. Отличная охранница. Будущему хозяину собачку привезут. Телефон: 0(501)310-378.

Просто идеал

Внимание! Мы ищем надежный дом для красивой маленькой собачки, которую вы видите на фото ниже. Это девочка. Сейчас ей три с половиной месяца. Животное здоровое, привитое. Стерилизацию собачки в возрасте семи месяцев возьмут на себя люди, которые сейчас о ней заботятся. Собачка выросла в квартире, поэтому приучена к туалету (на пеленку!), не шкодничает. Словом, это идеальная собака для квартиры. Обращайтесь: 0(772)178-615.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".