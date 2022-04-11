Погода
$ 85.50 - 86.50
€ 94.07 - 95.07

"Атамбаев не извинился перед народом и жалеет лишь о потерянной власти"

443  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в очередной раз сорвал судебное заседание в Первомайском районном суде, где сегодня, 11 апреля, проходило разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Атамбаев, как и на прошлой неделе, пинал стекло кабины для подсудимых, кричал, и в итоге судья удалил его из зала.

Своим мнением по этому инциденту в социальных сетях поделилась адвокат Таалайгуль Токтакунова, которая вспомнила, что во времена президентства Атамбаева сама участвовала в судебных процессах, связанных с ним.

"Атамбаев, когда был президентом, твердил, что нужно верить судебной системе, что при отсутствии вины оправдают каждого. Судьи и прокуроры те же, ничего не изменилось, почему он не может спокойно ждать приговора? (Ведь он всем такое предлагал.) Это во-первых, во-вторых, как он может требовать соблюдения закона от других, когда сам элементарно не соблюдает порядок в судебном заседании.

В последнее время, видя его состояние, мне его становилось жалко, но, вспомнив его поступки, даже то, как он со своей соучастницей по преступлению Джолдубаевой (бывший генпрокурор КР Индира Джолдубаева. - Прим. ред.) поступал со мной, мне абсолютно его не жалко.

Не говоря уже о других политических делах, вспоминаю свои гражданские процессы (где истцом был Атамбаев), рассмотрения шли с утра до вечера, откладывались максимум до следующего деня. В те дни действующий президент Атамбаев не кричал и не указывал на нарушения со стороны судей и прокуроров, он был уверен в своей правоте. Что сейчас изменилось? Только то, что Атамбаев не стал президентом? Атамбаев на сегодня извинился перед своим народом, перед всеми теми, с кем поступал несправедливо, перед судьями и прокурорами, кого заставлял выполнять его поручения? Конечно, нет, он считает, что его ошибка в том, что привёл якобы своего друга на пост, соответственно он лишь жалеет о своей ошибке, что он потерял власть", - отметила Таалайгуль Токтакунова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416681
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Первомайский район, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  