Папа Римский Франциск совершит официальный визит в Казахстан

Папа Римский Франциск посетит Казахстан и примет участие в VII Съезде лидеров мировых традиционных религий в сентябре этого года. Свою готовность приехать в республику с официальным визитом он подтвердил во время видеоконференции с Касым-Жоомартом Токаевым. Эта информация появилась на официальном сайте Президента Республики Казахстан akorda.kz.

Глава Католической Церкви пообщался с Касым-Жоомартом Токаевым в режиме видеоконференцсвязи. В ходе переговоров обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особое внимание стороны уделили VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который должен состояться уже в сентябре.

Папа Римский выразил признательность президенту Казахстана за возможность встречи, подтвердил свой официальный визит в Казахстан и участие в Съезде. Глава Католической Церкви на поездку в Нур-Султан и участие в работе форума возлагает большие надежды.

"Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - сказал Франциск.