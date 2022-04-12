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Папа Римский Франциск совершит официальный визит в Казахстан

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- Анастасия Карелина
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Папа Римский Франциск посетит Казахстан и примет участие в VII Съезде лидеров мировых традиционных религий в сентябре этого года. Свою готовность приехать в республику с официальным визитом он подтвердил во время видеоконференции с Касым-Жоомартом Токаевым. Эта информация появилась на официальном сайте Президента Республики Казахстан akorda.kz.

Глава Католической Церкви пообщался с Касым-Жоомартом Токаевым в режиме видеоконференцсвязи. В ходе переговоров обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особое внимание стороны уделили VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который должен состояться уже в сентябре.

Папа Римский выразил признательность президенту Казахстана за возможность встречи, подтвердил свой официальный визит в Казахстан и участие в Съезде. Глава Католической Церкви на поездку в Нур-Султан и участие в работе форума возлагает большие надежды.

"Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - сказал Франциск.


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URL: https://www.vb.kg/416716
Теги:
Казахстан, религия, Касым-Жомарт Токаев
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