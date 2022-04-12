Бишкекечане возмущены новым фактом вырубки деревьев в столице

В Бишкеке жители заметили вырубленные деревья на газоне у пресечения улиц Уметалиева и Сыдыкова.

"Это же как надо не любить свой город и деревья чтобы так варварски расправиться с ними. Был маленький зеленый пятачок распахали для очередной стоянки машин или ещё чего, но только не для зелёной зоны", - возмущаются пользователи социальной сети, разместившие фото свежесрубленных пеньков.

Очевидцы отмечают, что деревья были здоровые и подозревают, что площадка расчищается целенаправленно для строительства очередной высотки.