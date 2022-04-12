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Бишкекечане возмущены новым фактом вырубки деревьев в столице

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жители заметили вырубленные деревья на газоне у пресечения улиц Уметалиева и Сыдыкова.

"Это же как надо не любить свой город и деревья чтобы так варварски расправиться с ними. Был маленький зеленый пятачок распахали для очередной стоянки машин или ещё чего, но только не для зелёной зоны", - возмущаются пользователи социальной сети, разместившие фото свежесрубленных пеньков.

Очевидцы отмечают, что деревья были здоровые и подозревают, что площадка расчищается целенаправленно для строительства очередной высотки.


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URL: https://www.vb.kg/416728
Теги:
вырубка деревьев, деревья, деревья в Бишкеке
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