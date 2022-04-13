В Бишкеке возле школы № 73 незаконно вырубили 47 деревьев

В Бишкеке зафиксирован факт незаконной вырубки деревьев на территории СШ №73 в микрорайоне Тунгуч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Сообщается, что 11 апреля инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району министерства выявили факт незаконной вырубки деревьев на территории СШ №73 в Октябрьском районе.

Без разрешительных документов вырублено 47 деревьев разных пород и 8 кустарников, говорится в сообщении.

Ущерб составил 72 тысячи 605 сомов.

Составлен акт, материалы переданы в РУВД Октябрьского района и прокуратуру Октябрьского района для сведения и принятия мер по существу дела, говорится в сообщении.