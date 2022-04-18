"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Капе нужен дом

Фонд помощи животным и vb.kg ищут человека, который возьмет к себе кошечку Капу. Этой красавице семь месяцев. Капа здорова и уже стерилизована (гулять и рожать котят не будет!). К лоточку кошку приучили. Будет хорошо, если ее возьмет к себе человек, живущий в квартире. Телефон для справок: 0(550)913-026.

Пушистое чудо

Настоящий дом нужен и этой девочке-щеночку. В фонде "Добрые руки" надеются, что среди наших читателей найдется человек, который его ей подарит. Собачка маленькая и очень красивая. В настоящее время этому животному семь месяцев. Щенок здоров, от блох и глистов обработан. Прививки, необходимые собачке, будут сделаны. А в семь месяцев ее нужно будет стерилизовать. Все хлопоты, связанные с этой операцией, фонд возьмет на себя. Захотите познакомиться с этой собачкой поближе, звоните по следующему телефону: 0(709)784-537. Будущему хозяину щеночка привезут.

Прелесть с коротким хвостиком

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию малыша-щеночка двух месяцев. У этого крохотного существа есть одна особенность - милый короткий хвостик. Малыш здоров, от блох и глистов обработан, от инфекционных заболеваний привит. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Сладкая парочка

Взгляните на этих красивых собачек! Красавицам сейчас по пять месяцев. Животные некрупные. Здоровые. Привитые. Стерилизованные (гулять и рожать щенков уже не будут!). По характеру - активные. Уже научились у взрослых собак охранять территорию. На новое место жительства собак привезут. Звоните: 0(709)784-537, 0(555)744-148.

Сама элегантность

Фонд помощи животным и vb.kg отдают в добрые руки котика. Парнишке около 9-10 месяцев. Котик очень ласковый и совсем не шкодливый. Здоровый, обработанный от блох и глистов, привитый. Будущему хозяину кота привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Привет из Шотландии!

Обратите внимание и на этого подопечного "Добрых рук"! Это котик породы шотландская вислоухая кошка. У котика, которого вы видите на фото ниже, есть породная проблема - утолщение тканей на задних лапах. Поэтому быстро бегать и прыгать он не будет. По характеру котик спокойный и ласковый. Будет здорово, если его возьмут к себе люди, живущие в квартире. Телефон: 0(709)784-537.

Возможно, Мальчик ждет именно вас

И последний на сегодня кандидат на усыновление - щенок по имени Мальчик. Мальчику всего четыре месяца. Вырастет парнишка в крупного пса с отличным характером. Песик здоровый, привитый. Захотите с ним познакомиться поближе, звоните по следующему телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".