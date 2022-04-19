В Кыргызстане на 19 апреля зарегистрировано 2 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 19 апреля зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Бишкеке.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 982 случая заражения COVID-19.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 10 человек.

За весь период выздоровели – 196 341 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 27 человек. На амбулаторном лечении – 31 человек.